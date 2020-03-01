السعودية: جهزنا 25 مستشفى للتعامل مع إصابات “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مارس 2020 08:00 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مارس 2020 08:00 مساءً - مشاركة

أكد متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الأحد، أن المملكة جهزت 25 مستشفى للتعامل مع أي إصابة بفيروس كورونا قد يتم رصدها.

أما عن المواطنين السعوديين الموجودين في الخارج، فأعلن خلال مؤتمر صحافي للجنة متابعة فيروس كورونا، في السعودية، (وهي لجنة تضم عدة جهات حكومية من بينها وزارة الحج والعمرة والصحة والخارجية) أن المملكة قامت بتسيير رحلات خاصة لإجلاء مواطنين من مناطق موبوءة، ووصلوا إلى المملكة واتخذت بشأنهم الإجراءات الصحية اللازمة.

كما شدد على أن أي حالة إصابة بكورونا لم تسجل في المملكة.

مغادرة 106 آلاف معتمر

من جهته، أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، أن الوزارة بدأت بوقف النظام الآلي لإصدار تأشيرات العمرة وظام معالجة التأشيرات، خلال فترة زمنية قصيرة.

وتابع: تم تعميم الإجراءات الاحترازية على شركات ومؤسسات العمرة العاملة في المملكة بالإضافة للوكلاء الخارجيين.

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كما أوضح أنه تم حصر وجود 469 ألف معتمر وزائر وقت إصدار قرار وقف التأشيرات، مضيفاً أن 106 آلاف من المعتمرين غادروا، منذ صدرو القرار.

إلى ذلك، أشار إلى أنه تم إنجاز المسار الإلكتروني لمعتمري دول مجلس التعاون في كافة المنافذ.

يذكر أن السعودية كانت قد أعلنت سابقاً تعليق منح تأشيرات العمرة والحج مؤقتاً، وقال نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، في مداخلة مع قناة “العربية” الخميس، إن تعليق التأشيرات إجراء استباقي ومؤقت.