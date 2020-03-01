العراق.. تأجيل جلسة البرلمان للموافقة على حكومة علاوي

قال التلفزيون العراقي، إن البرلمان أرجأ مجددا جلسة للموافقة على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الأحد، لعدم اكتمال النصاب القانوني

وكان النواب العراقيون قد أخفقوا يوم الخميس في الاتفاق بشأن حكومة جديدة، مما زاد من حالة الجمود في البلاد، وعطّل محاولات لإنهاء اضطرابات لم يسبق لها مثيل.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يؤجل فيها البرلمان جلسته للتصديق على الحكومة الجديدة التي اقترحها علاوي خلال أسبوع، بسبب عدم اكتمال النصاب، بعد أن قاطع الجلسة نواب يعارضون ترشيحاته.

وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” بأن علاوي تمكّن من إقناع 160 نائبا في البرلمان، إلا أن أعداد النواب المؤيدين له تناقص فيما بعد، ولم يكتمل النصاب لتمرير حكومته.