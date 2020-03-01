كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيجيريا: مقتل 10 مدنيين في هجوم إرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مسؤولين محليين، الأحد، مقتل إرهابيون 10 أشخاص وحرقوا منازل وسطوا على مؤونة قرية في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.

وصل الإرهابيون الذين يشتبه في انتمائهم إلى جماعة بوكوحرام الإرهابية، إلى قرية روميرجو على متن شاحنات مجهزة برشاشات بعد ظهر السبت.

وأكد المسؤول المحلي آدم جلاديما أن المهاجمين "قتلوا 10 أشخاص في إطلاق نار عشوائي، ما أجبر السكان على الفرار إلى الأدغال".

وحرق الإرهابيون عشرات المنازل، وسطوا على مؤن و"مقطورتين محملتين بالغذاء"، بحسب بيتر مالغوي، أحد عناصر المليشيا.

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وتتعرض قرية أسكيرا أوبا، القريبة من غابة سامبيزا؛ حيث توجد قواعد لبوكوحرام، لهجمات متكررة.

والشهر الماضي، قتل 3 جنود نيجيريين في المنطقة أثناء مواجهة مع مقاتلين بتنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا.

وأدى النزاع بين القوات المسلحة النيجيرية وبوكوحرام إلى سقوط 36 ألف قتيل منذ 2009، كما أسفر عن نزوح مليوني شخص، وفق الأمم المتحدة.

ووسعت الجماعة الإرهابية أنشطتها إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.