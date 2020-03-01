كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع على مهاجرين بالحدود التركية

تمكن الجيش الليبي، اليوم الأحد، من السيطرة الكاملة على قصر العزيزية جنوب طرابلس.

أطلقت الشرطة اليونانية، الأحد، الغاز المسيل للدموع على مهاجرين يرشقونها بالحجارة على معبر إيفروس الحدودي مع تركيا.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || تظاهرات نسائية ضد انتهاكات الحوثي لحقوق المرأة في جنيف