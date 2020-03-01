أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 1/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الجيش الليبي يعلن سيطرته الكاملة على قصر العزيزية بطرابلس
تمكن الجيش الليبي، اليوم الأحد، من السيطرة الكاملة على قصر العزيزية جنوب طرابلس.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع على مهاجرين بالحدود التركية
أطلقت الشرطة اليونانية، الأحد، الغاز المسيل للدموع على مهاجرين يرشقونها بالحجارة على معبر إيفروس الحدودي مع تركيا.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || تظاهرات نسائية ضد انتهاكات الحوثي لحقوق المرأة في جنيف
نظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد"، بالتعاون مع المنظمات الأوروبية المتحالفة من أجل السلام باليمن، وقفة احتجاجية للتنديد بالانتهاكات الحوثية لحقوق الإنسان خاصة انتهاكاتها بحق النساء.