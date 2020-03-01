الصحة العراقية تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ويذكر أن أعلنت العراق، أمس السبت، اكتشاف 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، 4 منها في بغداد والخامسة في محافظة بابل، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 13.



وقالت وزارة الصحة العراقية إن الحالات الخمس الجديدة لأشخاص زاروا إيران في الآونة الأخيرة، وجرى إيداعهم في الحجر الصحي.

وحظر العراق يوم الأربعاء التجمعات العامة ومنع دخول المسافرين القادمين من الكويت والبحرين، وحظر السفر من وإلى 9 دول، فضلا عن تعليق الدراسة وإغلاق الكافيهات ودور السينما.



وأضافت الوزارة، في بيان: "جميع الحالات التي شُخصت في العراق كانت لوافدين من إيران في وقت سابق".