كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين يأمل أن يعقد "بوتين" و"أردوغان" محادثات بموسكو بداية مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل الكرملين أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، محادثات في موسكو في 5 مارس أو 6 مارس، حسبما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاحد.