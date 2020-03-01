استقالة أخنوش تُثير الجدل.. قياديون تجمعيون ينفون مغادرة الرئيس لسفينة الحزب

نفى قياديون تجمعيون الأنباء المتداولة بخصوص “استقالة” عزيز أخنوش من رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، واصفين ذلك بـ”الإشاعة التي تهدف إلى النيل من الحزب”.
وفنذ عضو المكتب السياسي للحزب مصطفى بايتاس، اليوم الأحد، في تصريح لـ”وكالة المغرب العربي للأنباء” هذه الأنباء، مؤكدا أن السيد أخنوش “لم يستقيل ولن يستقيل، وهو ماض في عمله كرئيس للحزب”.
واعتبر بايتاس أن هذه الإشاعات “تدخل في إطار الحملة المغرضة هدفها النيل من قوة الحزب ونجاحه وحضوره الفاعل”.
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