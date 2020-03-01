ابن كيران ينتقد تصريحات بوريطة حول الصحراء المغربية وفلسطين: “علاش أخويا كاين شي واحد كيقولك نقطع لك يدك اليمين أو اليسار؟!”

وجه رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، انتقادات شديدة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، التي كان قد قال فيها إن القضية الدبلوماسية الأولى هي الصحراء، وليست فلسطين.

وقال ابن كيران، اليوم الأحد، في حديثه أمام شبيبة حزبه، موجها كلامه إلى بوريطة “علاش أخويا دير هادو بجوج فالتقابل، كاين شي واحد كيقولك نقطع لك يدك اليمن واليسر، حنا نموتو على هادي -الصحراء ونموتو على هادي -فلسطين”.

وشدد ابن كيران على أنه لا أحد مستعد للتفريط في الوحدة الترابية، مؤكدا في ذات الوقت أن فلسطين قضية إسلامية، وعربية، وفلسطينية، مضيفا “واش ماشي عار نخليو فلسطين قدام دولة مستأسدة”.

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وفي الوقت الذي دعت عدد من الهيآت للخروج في مظاهرة رافضة لصفقة القرن، اعتبر ابن كيران أن “المظاهرة ماخرجاتش بالعدد الكافي، كان يجب أن يخرج المغاربة عن بكرة أبيهم، لأن المخطط هو قتل الأمة وليس قتل الأشخاص”.

يذكر أن الوزير بوريطة أثار موجة غضب كبيرة، بسبب رده على مستشاري حزب العدالة والتنمية، الذين أكدوا أن القضية الفلسطينية قضية ذات أولوية، والذي قال فيه إن القضية الديبلوماسية الأولى للمملكة هي قضية الصحراء المغربية.

تصريحات بوريطة، التي كانت قد فجرت موجة ردود أفعال، لم يرد عليها أي مكون سياسي بشكل مباشر، واكتفت الأحزاب، الداعية لمسيرة رفض صفقة القرن بالتأكيد على أهمية القضية الوطنية عند المغاربة.