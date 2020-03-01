شاب يقتحم حمام نساء مقابل 100دهم.. ونشطاء: سلوك متهور وعلى الأمن توقيفه

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، نهاية الأسبوع الجاري، شريط فيديو، يوثق لحظة اقتحام شاب حماما للنساء، في إحدى المدن المغربية.

الفيديو، انتشر على نطاق واسع عبر مختلف المنصات، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن يتبين تاريخ توثيقه، أو المدينة.

ووثق الفيديو المذكور لحظة اقتحام شاب لحمام النساء، قبل أن يخرج بسرعة، بعد صراخ النسوة، وكل هذا بعدما وافق الشاب المذكور، على رهان بينه وشاب آخر، مقابل 100 درهم فقط.

وأثار شريط الفيديو ردود فعل غاضبة في صفوف نشطاء مواقع التواصل، الذين طالبوا بفتح تحقيق مع الشاب المعني بالأمر، واعتقاله، واصفين سلوكه بـ”المتهور”.