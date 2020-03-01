 التحقيق مع شرطي بالرباط أشهر سلاحه خلال نزاع شخصي..كان في حالة سكر!

أشهر مفتش شرطة يعمل في مدينة سلا، مساء أمس السبت، سلاحه خلال نزاع مع أحد أشخاص، بحي يعقوب المنصور بمدينة الرباط.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مفتش الشرطة دخل في نزاع مع أحد الأشخاص، وهو في حالة سكر وخارج أوقات عمله القانونية.

وعمد مفتش الشرطة المذكور، على إشهار سلاحه الوظيفي، قبل أن تتمكن دورية للشرطة من أجل فض هذا الخلاف وتوقيف كافة أطرافه.

وقد أصدرت مديرية الأمن بلاغا حول الحادث المذكور، اليوم الأحد، حيث أوضحت أن عناصر الشرطة بمنطقة أمن يعقوب المنصور بمدينة الرباط، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات نزاع شخصي بين مجموعة من الأشخاص، من بينهم موظف أمن برتبة مفتش شرطة، تطور إلى إشهار هذا الأخير لسلاحه الوظيفي دون استعماله، ودون أن يحتوي على أيه رصاصات.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إخضاع موظف الشرطة لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع مرافقه وباقي الأطراف لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة ملابسات هذه الواقعة.