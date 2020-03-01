شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم سعودي.. البحرين تسجل 6 حالات جديدة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الصحة البحرينية بأنه تم فحص 1977 شخصا قادما من إيران والدول الموبوءة، وقد تبين سلامة 1930 شخصا وخلوهم من فيروس كورونا، فيما يخضع 47 مصابا للعلاج وهم جميعا في حالة صحية مستقرة.

وأوضحت وزارة الصحة بأنه وضمن الـ 47 حالة فقد تم تشخيص 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد19) اليوم، وهي لثلاث مواطنات بحرينيات ومواطنين اثنين بحرينيين ومواطن سعودي كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي ليصل العدد إلى 47 حالة مصابة، وقد تم نقل الحالات الست الجديدة إلى إحدى المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف طاقم طبي متخصص فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهم بالفيروس.

وأفادت الوزارة أنها تواصل جدولة الفحص لمعاينة 2292 من المواطنين الذين عادوا من إيران خلال شهر فبراير قبل إعلان إيران تفشي الفيروس بمدنها كما أن الوحدات المتنقلة للفحص المجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة استمرت اليوم بإجراء الفحوصات اللازمة لهم في مناطق سكنهم من قبل فريق طبي مختص وذلك بأخذ العينة للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس، مجددة الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين العائدين من إيران في شهر فبراير التسجيل الإلكتروني عبر الرابط www.moh.gov.bh/444، أو الاتصال على الرقم 444، لجدولة موعد الفحص مع البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة حتى جدولة موعد الفحص واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين لتجنب نشرهم للفيروس لعائلاتهم وللمجتمع في حال إصابتهم به.

وأكدت الوزارة أنه يتم تزويد المواطنين ممن يتم فحصهم بكافة التعليمات والإرشادات التوعوية لضمان سلامتهم، ويتم منحهم إجازة طبية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوما، كما تتم أيضا متابعتهم من قبل فريق طبي مختص لضمان صحتهم مع التأكيد عليهم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية المتمثلة في الحجر المنزلي لمدة 14 يوم.

كما أشارت وزارة الصحة إلى أنها تواصل إجراءاتها المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوم من قبل فريق متخصص للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا (كوفيد 19) بحسب المعايير الدولية والتي ‫أوصت بها منظمة الصحة العالمية.