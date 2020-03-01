بالصور.. متظاهرون يقطعون طريقين رئيسين في الديوانية

أفاد مراسل الخليج 365، الأحد، بقيام متظاهرين بقطع الطريق الرئيسي بين الديوانية- مثنى والديوانية- نجف. وقال المراسل، إن المتظاهرين أحرقوا الإطارات في الطرق الرئيسية احتجاجاً على مرشح الأحزاب والمطالبة بإقالة المحافظ زهير الشعلان. وأضاف أن التظاهرات ضد المحافظ جاءت بعد إقدامه على فتح مبنى المحافظة اليوم، والتي اعتبروها استهانة بدماء المتظاهرين.

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