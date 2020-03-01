فيروس كورونا.. دول العالم تتسابق لتبني إجراءات احترازية للحيلولة دون انتشاره

وكانت السلطات سجلت السبت 813 حالة إصابة جديدة في أكبر قفزة يومية بكوريا الجنوبية التي تشهد أوسع انتشار للفيروس خارج الصين، علما أن الفيروس أودى بحياة 17 شخصا في البلاد.

كوريا الجنوبية ترصد مئات الإصابات الجديدةأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم الأحد مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3736.

وتعد هذه سادس وفاة بفيروس كورونا في اليابان إلى جانب ست وفيات بين أولئك الذين كانوا على متن السفينة السياحية (دايموند برنسيس).

وقالت حكومة بلدية هوكايدو إن المريض دخل المستشفى في 17 يناير بسبب مرض آخر لكن بدأت تظهر عليه أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بعد بضعة أسابيع، وقد ثبتت إصابته بفيروس كورونا في 25 فبراير.

وشهدت الحصيلة اليومية لوفيات فيروس كورونا المستجد في الصين الأحد انخفاضا طفيفا، مع تسجيل 35 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة في مقابل 47 حالة خلال اليوم السابق، حسبما أعلنت لجنة الصحة الوطنية، غير أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس شهدت ارتفاعا، إذ تم تسجيل 573 إصابة جديدة في أنحاء البلاد الأحد، في مقابل 427 إصابة أُعلِن عنها السبت.اليابان تسجل وفاة جديدةتوفي رجل في السبعينيات من عمره في جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان مساء السبت بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا حسبما ذكرت السلطات المحلية.

تايلاند تعلن أول وفاة بكوروناقال المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض في تايلاند الأحد إن البلاد سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا وهو رجل يبلغ من العمر 35 عاما كان يعاني من حمى الضنك.

وأوضحت الإدارة أن تايلاند رصدت 42 حالة إصابة بالفيروس منذ يناير تعافت 30 منها بينما لا يزال 11 مصابا في المستشفيات.

ارتفاع بإصابات كورونا في اليونان

ذكرت وزارة الصحة اليونانية السبت أنها رصدت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى سبعة.

وأوضحت الوزارة أن المصابين رجل وامرأة كانا على صلة بحالات سابقة مؤكدة في اليونان ورجل سافر مؤخرا إلى إيطاليا أشد البلدان الأوروبية تضررا بالفيروس.

بريطانيا.. ارتفاع عدد المصابين

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية، يوم الأحد، اكتشاف 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 35 حالة.

وقال البروفيسور كريس وايت، كبير المسؤولين الصحيين في بريطانيا، إن أحد المصابين الجدد "لم تكن إصابته بالفيروس بسبب السفر، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع شخص عاد مؤخراً من الخارج".

وقال وايت إن العاملين في مجال الصحة ما زالوا يحققون في سبب الإصابة، أما المصابون الثلاثة الآخرون فكانوا على اتصال بمريض بالفعل.

ومن بين الحالات الثماني الجديدة الأخرى، ستة مصابين كانوا في إيطاليا ووصلت حالتان من إيران، وهما البلدان الأكثر تضررا جمن راء فيروس كورونا.

كورونا يغزو دولا أوروبية جديدة

كشفت كل من إيرلندا ولوكسمبورغ، تسجيل أول إصابات بفيروس كورونا المستجد، الذي يواصل انتشاره في العالم.

وذكرت الحكومة الإيرلندية، السبت، أن أول إصابة بفيروس كورونا تم تشخيصها لدى إيرلندي عائد من شمال إيطاليا.

وقالت وزارة الصحة إن الرجل المتحدر من شرق إيرلندا "تلقى متابعة طبية" في إطار البروتوكول المعتمد، بعد تشخيص إيجابي لإصابته بالفيروس.

كذلك شهدت لوكسمبورغ أيضا تشخيص أول حالة إصابة بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة بوليت لينير مساء السبت.

وأفادت لينير خلال مؤتمر صحفي بأن المريض وهو في الأربعينيات من عمره كان في إيطاليا وعاد بالطائرة عبر مطار شارلروا ببلجيكا، مضيفة أن المريض أظهر الأعراض "في بداية الأسبوع".

أرمينيا تغلق حدودها مع إيران

ذكر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان على فيسبوك أن أرمينيا سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من إيران المجاورة.

وبيّن أن الرجل البالغ من العمر 29 عاما والذى وصل أرمينيا الجمعة ذهب إلى طبيب بعد شعوره بأنه لم يكن على ما يرام.

وتابع باشينيان قائلا: "إنه الآن في حالة جيدة" مضيفا أن السلطات تعتزم عزل الذين كانوا على اتصال به.

وتخوفا من تفشي الفيروس في البلاد، أغلقت أرمينيا حدودها مع إيران لمدة أسبوعين.

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إصابة جديدة بالكويت والمصدر إيران

قالت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، إنه تم تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الوزارة إلى أن جميع المصابين بفيروس كورونا في مراكز الحجر الصحي بصحة جيدة ويتلقون كل الرعاية والمتابعة.

ومع الإصابة الجديدة، يكون تعداد المصابين بكورونا في الكويت قد وصل إلى 46.

البحرين.. إصابات جديدة

وقالت وزارة الصحة البحرينية، إنه تم فحص 1977 شخصا قادما من إيران والدول الموبوءة، وتبينت سلامة 1930 شخصا وخلوهم من فيروس كورونا، فيما يخضع 47 مصابا للعلاج وهم جميعا في حالة صحية مستقرة.

وأوضحت وزارة الصحة بأنه وضمن الحالات السبع والأربعين تم تشخيص 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد19)، يوم الأحد، وهي لثلاث مواطنات بحرينيات ومواطنين اثنين بحرينيين ومواطن سعودي كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي ليصل العدد إلى 47 حالة مصابة.

وقد تم نقل الحالات الست الجديدة إلى إحدى المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف طاقم طبي متخصص فور تأكيد نتائج تحاليل المختبر إصابتهم بالفيروس.

حصيلة جديدة لوفيات كورونا في إيران

أشار كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي، إلى أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 54 كما قفز عدد المصابين إلى 978.

واسترسل المسؤول الإيراني قائلا: "هناك 385 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع العدد الإجمالي إلى 978. وعدد الوفيات 54".

ودعا المتحدث الإيرانيين إلى تجنب أي تنقلات غير ضرورية والبقاء في المنزل.

إصابات كورونا في ألمانيا تقفز لـ117

قال معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض الأحد، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 117 من 66 حالة.

وعززت لجنة أزمة تابعة للحكومة الألمانية إرشادات السفر عبر الحدود وألغت مناسبات دولية كبرى ونصح وزير الصحة من تظهر عليه أعراض البرد بالابتعاد عن التجمعات.

ويوجد أكثر من نصف حالات الإصابة في ألمانيا بولاية نورد راينفستفاليا، أكبر الولايات من حيث عدد السكان، وستُغلق أبواب العديد من المدارس ودور رياض الأطفال غدا الاثنين في محاولة لمنع انتشار الفيروس بعد أن أثبتت الفحوص إصابة بعض العاملين فيها.

وأوضح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ردا على سؤال عن استعداد ألمانيا لإغلاق مدن ومناطق لاحتواء التفشي: "سيكون هذا هو الملاذ الأخير"، دون أن يذكر ما الذي يمكن أن يدفع ألمانيا لتطبيق مثل هذه الإجراءات المشددة.

قطر تعلن عن إصابتين جديدتين

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، أن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابة حالتين إضافيتين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها بالمرض إلى ثلاث حالات حتى الآن.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الحالتين تعودان لقطريين من ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير الماضي، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم.

وأوضحت أنه تم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام، وهم في حالة صحية مستقرة.

ولفتت الوزارة إلى اتخاذها لتدابير احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك عن طريق إخضاع جميع المسافرين القادمين من المناطق التي يسري فيها الفيروس للحجر الصحي فور وصولهم للبلاد، والعمل على مراقبة من تم إخضاعهم للحجر الصحي للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم.

3 إصابات جديدة في لبنان

أوضحت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، الأحد: "تسجيل ثلاث حالات جديدة مثبتة مخبريا مصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لأشخاص أتوا سابقا على متن طائرات آتية من ايران، وكانوا موجودين في العزل المنزلي".

وتابع بيان الوزارة: "عندما ظهرت عليهم عوارض المرض نقلوا إلى الحجر الصحي في مستشفى الرئيس رفيق الحريري، ولدى تأكد النتيجة الإيجابية لفحص الـPCR تم نقلهم إلى غرف العزل في المستشفى. وأصبح العدد الإجمالي للمصابين عشرة".