مانشستر يونايتد ينجو من الخسارة امام ايفرتون في البريميرليج

رياضة 2020-03-01 | 16:59 322 مشاهدة تعادل إيفرتون مع ضيفه مانشستر يونايتد 1-1 مساء الأحد، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتقدم إيفرتون عبر دومينيك كالفرت لوين في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل برونو فرنانديز الكفة لمانشستر يونايتد في الدقيقة 31. وبهذه النتيجة، ورفع مانشستر يونايتد رصيده بهذا التعادل إلى 42 نقطة وبقي في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد إيفرتون إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف وراء أرسنال.



المحرر: محمد خليل

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