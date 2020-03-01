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الصحة تعلن تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا في بغداد والسليمانية

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أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل ست حالات اصابة بفايرس كورونا مؤكدة في بغداد والسليمانية، فيما اكدت ان جميع المصابين كانوا مؤخرا في ايران.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "تشخيص ست حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد اثنان منهم في بغداد واربع حالات في السليمانية، وجميعهم كانوا في ايران مؤخراً"، مؤكدة "على الالتزام بالتوصيات التي من شأنها منع انتقال العدوى".

وأضافت الوزارة، أنه "تمّ اكتشاف الحالات من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لهم العينات المختبرية المطلوبة لإجراء الفحوصات وتبيّن ان نتيجة الفحوصات موجبة وهم حاليا يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي".

وأكدت الوزارة، "اتخاذ الاجراءات المطلوبة كافة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية"، داعية، المؤسسات والمواطنين كافة الى "الإلتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد".

 

وبينت الوزارة، أن "عدد الاصابات في العراق بلغ 19 حالة احدهم ايراني الجنسية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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