الصحة تعلن تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا في بغداد والسليمانية

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل ست حالات اصابة بفايرس كورونا مؤكدة في بغداد والسليمانية، فيما اكدت ان جميع المصابين كانوا مؤخرا في ايران.
وأضافت الوزارة، أنه "تمّ اكتشاف الحالات من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لهم العينات المختبرية المطلوبة لإجراء الفحوصات وتبيّن ان نتيجة الفحوصات موجبة وهم حاليا يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي".
وأكدت الوزارة، "اتخاذ الاجراءات المطلوبة كافة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية"، داعية، المؤسسات والمواطنين كافة الى "الإلتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد".
وبينت الوزارة، أن "عدد الاصابات في العراق بلغ 19 حالة احدهم ايراني الجنسية".
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