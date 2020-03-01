الصحة تعلن تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا في بغداد والسليمانية

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "تشخيص ست حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد اثنان منهم في بغداد واربع حالات في السليمانية، وجميعهم كانوا في ايران مؤخراً"، مؤكدة "على الالتزام بالتوصيات التي من شأنها منع انتقال العدوى".وأضافت الوزارة، أنه "تمّ اكتشاف الحالات من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لهم العينات المختبرية المطلوبة لإجراء الفحوصات وتبيّن ان نتيجة الفحوصات موجبة وهم حاليا يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي".

وأكدت الوزارة، "اتخاذ الاجراءات المطلوبة كافة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية"، داعية، المؤسسات والمواطنين كافة الى "الإلتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد".