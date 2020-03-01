اخبار العالم

بارزاني والملك عبد الله الثاني يبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن والإقليم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاحد، مع الملك الأردني عبد الله الثاني تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن والإقليم.
وذكر بيان لمكتب بارزاني تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "بارزاني التقى، اليوم، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وبحث معه جملة من القضايا المشتركة.

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن وإقليم كردستان في ظل الإمكانات الاقتصادية المشتركة في شتى القطاعات".


وأوضح البيان، أن "بارزاني بحث مع العاهل الأردني، التنسيق الحيوي المشترك بين الجانبين في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وخصوصاً في العراق وسوريا".

من جانبه، أكد الملك عبد الله، "استعداد بلاده لتعزيز التبادل التجاري لما فيه مصلحة الجانبين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بارزاني والملك عبد الله الثاني يبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن والإقليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا