بارزاني والملك عبد الله الثاني يبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن والإقليم

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاحد، مع الملك الأردني عبد الله الثاني تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن والإقليم.
وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن وإقليم كردستان في ظل الإمكانات الاقتصادية المشتركة في شتى القطاعات".
وأوضح البيان، أن "بارزاني بحث مع العاهل الأردني، التنسيق الحيوي المشترك بين الجانبين في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وخصوصاً في العراق وسوريا".
من جانبه، أكد الملك عبد الله، "استعداد بلاده لتعزيز التبادل التجاري لما فيه مصلحة الجانبين".
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