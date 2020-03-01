بارزاني والملك عبد الله الثاني يبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن والإقليم

وذكر بيان لمكتب بارزاني تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "بارزاني التقى، اليوم، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وبحث معه جملة من القضايا المشتركة.

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن وإقليم كردستان في ظل الإمكانات الاقتصادية المشتركة في شتى القطاعات".



وأوضح البيان، أن "بارزاني بحث مع العاهل الأردني، التنسيق الحيوي المشترك بين الجانبين في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وخصوصاً في العراق وسوريا".

من جانبه، أكد الملك عبد الله، "استعداد بلاده لتعزيز التبادل التجاري لما فيه مصلحة الجانبين".

