قصف صاروخي تركي يستهدف قيادة القوات الروسية في منبج السورية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
أنقرة دمشق - الخليج 365
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في سوريا، إن قصفاً صاروخياً تركياً، استهدف يوم الأحد، مبنى قيادة القوات الروسية في مدينة منبج السورية.
وذكر المرصد عبر موقعه الإلكتروني، أنه ”رصد عمليات قصف صاروخي نفذته القوات التركية على مناطق في العريمة والخالدية والكاوكلي واليالني وجب الحمرا الخاضعة لسيطرة مجلس منبج العسكري، وقوات النظام بريف منبج الغربي شمال سوريا”.
وأضاف أن ”القصف على العريمة استهدف مبنى قيادة القوات الروسية، ومقرا لقوى الأمن الداخلي“، مشيرا إلى أنه ”لم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، فيما نزح عشرات المدنيين من مناطقهم بسبب القصف“.
وتابع أن ”قصفا صاروخيا عنيفا تنفذه القوات التركية المتمركزة في قاعدة الشيخ ناصر على مناطق متفرقة من بلدة العريمة، أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، ومقتل 4 عناصر في قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وإصابة 5 آخرين على الأقل بجراح متفاوتة“.
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