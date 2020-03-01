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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يسيطر على العزيزية جنوب طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
أعلن الجيش الليبي، مساء الأحد، سيطرته الكاملة على منطقة العزيزية جنوبي طرابلس، وفق قناة "سكاي نيوز".
وأكد مصدر عسكري تابع للجيش في وقت سابق اليوم الأحد، سيطرة الجيش على مقر اللواء الرابع جنوب غرب طرابلس، وأن المعسكر كان مقرا لإحدى الميلشيات ويحتوي على غرفة عملياته الرئيسية.
وأعلن الجيش الليبي في وقت سابق، مقتل 10 جنود أتراك الخميس الماضي في قصف على مطار معتيقية حيث تتخذه القوات التركية مقرا لعملياتها العسكرية.
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