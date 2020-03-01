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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر «الصحة الكويتية»: نفحص جميع القادمين من مصر بسبب «كورونا» والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
قالت الدكتورة بثينة المضف، الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة الكويتية والوكيلة المساعدة للخدمات الطبية المساندة بالتكليف، إنه يتم فحص جميع القادمين من مصر، والتعامل معهم حسب إجراءات الوقاية، وسيكون هناك فحص إضافي في القاهرة، للتأكد من عدم قدوم أي شخص من هناك لديه أي أعراض، وفقا لما نقلته صحيفة «القبس» الكويتية.
وأضافت المضف، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، الأحد، أن دولة الكويت سجلت حالة إصابة واحدة بفيروس «كورونا» المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأردفت: «الحالة الجديدة المُسجلة قادمة من إيران، وهي بالحجر الصحي، وحالتها مستقرة».
وأكدت المضف أن الفيروس المستجد لا يوجد له أي علاج محدد، مشيرة إلى وجود تواصل بين وزارة الصحة والجهات العلمية، لمتابعة أحدث ما يُنشر حول علاج الحالات المُصابة بالفيروس.
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