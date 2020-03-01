الجيش السوري يؤكد إسقاط طائرات تركية مقاتلتين سوريتين‎

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020 أكد الجيش السوري، اليوم الأحد، أن طائرات تركية أسقطت اثنتين من طائراته أثناء مهمة قتالية في محافظة إدلب.

وقالت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق: إن إحدى طائراتها المسيرة أسقطت اليوم، وإنها أسقطت مقاتلتين سوريتين. وقالت وكالة الأنباء السورية في وقت سابق، إن الطائرتين استهدفتا وأضافت أن الطيارين قفزا بالمظلات وإنهما بخير.

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