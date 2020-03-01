علي حسن خليل: الإنجاز النفطي انجاز لجميع اللبنانيين

دعا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية، النائب ​علي حسن خليل​ الى "ضرورة جمع الطاقات وتكاتف الأيادي للنهوض والتصدي للأزمة الإقتصادية الحادة وايجاد الحلول للخروج من الواقع المالي، بما يعيد ثقة الناس وثقة العالم بلبنان ونظامه المصرفي"، متمنيا من الجميع "وقف المهاترات والابتعاد عن السجالات السياسية"، لافتا الى أن "لبنان في أمس الحاجة في هذه المرحلة الى التكاتف والتضامن وإعطاء الحكومة فرصة للعمل".



وفي كلمة له خلال الاحتفال الذي أقامته حركة "أمل" تكريما لقادة ومسعفي ومسعفات "جمعية الرسالة للاسعاف الصحي" في قاعة شهداء بني حيان، أكد خليل انه "بعيدا من محاولات تظهير المكاسب الخاصة وإطلاق القنابل الصوتية، فإن الانجاز النفطي إنجاز لجميع اللبنانيين".

وعرض النائب خليل "السياق التاريخي والجهد الذي بذلته أمل وكتلة التنمية والتحرير والرئيس ​نبيه بري​ في الموضوع النفطي، بدءا من اقتراح القانون واقراره في ​المجلس النيابي​"، لافتا الى ان "جميع اللبنانيين يذكرون كيف أن دولة الرئيس نبيه بري قطع علاجه في المستشفى وقتها، وأقر القانون في المجلس النيابي".

