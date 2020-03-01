القصيفي: تكريم امين معلوف يؤكد أن لبنان قويا بأبنائه المبدعين

أعتبر نقيب محرري ​الصحافة​ ال​لبنان​ية جوزف القصيفي، ان "التكريم الذي حظي به الأديب والكاتب اللبناني أمين المعلوف، هو وسام على صدر لبنان، أستحقه صاحبه، الذي حلق في فضاءات الإبداع، وحقق لنفسه ولوطنه الأم، مكانا ومكانة متقدمة في الأدب العالمي، بإبداعاته وحضوره البارز في المشهد الثقافي".

ولفت القصيفي الى انه "قامة وهامة لبنانية، نفخر بها ونعتز، والمعلوف صحافي وأديب، ابن صحافي وأديب وشاعر هو رشدي المعلوف، الذي ترك بصمة لا تمحى، في تاريخ الصحافة اللبنانية المعاصر"، مهنئاً بـ"اسم الزملاء الصحافيين والإعلاميين، التهاني الحارة والصادقة"، راجياً "له دوام التألق والعطاء المميز"، موضحاً ان "تكريمه يؤكد أن لبنان، الذي يعاني من صعاب كثيرة، ويواجه تحديات كبيرة، يظل قويا بأبنائه المبدعين، تحت كل سماء، وفي غير مجال، وإن وطنا يمتلك مثل هذه الطاقات الخلاقة، لن يكبو، بل سيبقى متمردا على كل محاولات إسقاطه".