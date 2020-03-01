لفت النائب ​جميل السيد​ إلى أنه يجب الإكتفاء بالواجبات الإجتماعية عبر وسائل التواصل المختلفة بسبب ​فيروس كورونا​. وفي تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار إلى أنه "ربما تستلزم ​الوقاية​ من تفشّي ​الكورونا​ مؤقتاً تجميد بعض العادات والواجبات الإجتماعية وغيرها التي تشهد إختلاطاً بين الناس، ولا سيما منها التعازي والأفراح والحفلات وغيرها من اللقاءات والنشاطات المتنوعّة، والإكتفاء بالواجبات عبر وسائل التواصل الأخرى، والعتَب مرفوع في هذه الأوضاع".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: للإكتفاء بالواجبات الإجتماعية عبر وسائل التواصل تفاديا لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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