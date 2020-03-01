أشار مدير "مركز الارتكاز الاعلامي" سالم زهران، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "قصر العدل سيشهد غداً سابقة قضائية، حيث يستمع النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم إلى 14 رئيس مجلس إدارة مصرف في تهمة تحويل الأموال إلى الخارج، أثناء فترة إغلاق أبواب المصارف أمام المودعين".
ولفت إلى أننا "نأمل لهذه الخطوة أن تكون في مسار يتم من خلاله محاسبة الحيتان وليس فقط صغار المرتكبين".
كانت هذه تفاصيل خبر زهران: ابراهيم سيستمع غدا إلى 14 رئيس مجلس إدارة مصرف بتهمة تحويل الأموال إلى الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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