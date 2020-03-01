زهران: ابراهيم سيستمع غدا إلى 14 رئيس مجلس إدارة مصرف بتهمة تحويل الأموال إلى الخارج

أشار مدير "مركز الارتكاز الاعلامي" ​سالم زهران​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "قصر العدل سيشهد غداً سابقة قضائية، حيث يستمع النائب العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​ إلى 14 رئيس مجلس إدارة مصرف في تهمة تحويل الأموال إلى الخارج، أثناء فترة إغلاق أبواب ​المصارف​ أمام المودعين".

ولفت إلى أننا "نأمل لهذه الخطوة أن تكون في مسار يتم من خلاله محاسبة الحيتان وليس فقط صغار المرتكبين".