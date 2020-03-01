المستشفى الحكومي: ارتفاع عدد المصابين بالكورونا إلى 10 و13 حالة بالحجر الصحي

أعلن ​المستشفى الحكومي​، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس ​الكورونا​ المستجد، أنه استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية "23 حالة في قسم الطوارىء المخصص لاستقبال ال​حالات​ المشتبه بإصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد، خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاج 9 منهم إلى دخول الحجر الصحي استنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي".

وأشار المستشفى إلى أنه "أجريت فحوصات مخبرية لـ 55 حالة، جاءت نتيجة 52 منها سلبية و3 حالات إيجابية، وغادر اليوم 26 شخصا كانوا موجودين في منطقة الحجر الصحي في المستشفى بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي، حيث تم تزويدهم بكل الإرشادات وسبل ​الوقاية​ اللازمة وفقا لتوجيهات ​منظمة الصحة العالمية​"، مشيراً الى انه "يوجد 13 حالة في منطقة الحجر الصحي حتى اللحظة، أما الحالات الايجابية فقد بلغ عددها 10، بعد ان تم تسجيل 3 حالات جديدة اليوم أدخلت إلى وحدة العزل لتلقي العلاج".