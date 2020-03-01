البستاني: للتضامن الإيجابي بين جميع الأفرقاء والعمل بروح وطنية جامعة

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​فريد البستاني​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "‏على أبواب أسبوع اقتصادي حاسم سوف تتخذ خلاله قرارات مهمة ومصيرية، أدعو إلى التضامن الإيجابي بين جميع الأفرقاء والعمل بروح وطنية جامعة لأننا جميعا في المركب نفسه الذي تتخبط فيه الأمواج، وإذا غرق لن ينجو أحد".

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