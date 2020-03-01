أعربت وزارتا الخارجية والري بمصر، في بيان، عن "بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 شباط الماضي، والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمداً لإعاقة مسار المفاوضات".
ولفت البيان، الى ان الوزارتين ترفضان رفضاً تاماً "اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد"، مؤكدتان أن ذلك "ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية، وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في23 أذار 2015، والذي نص في المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارتا الخارجية والري بمصر تعربان عن استيائهما لتغيب أثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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