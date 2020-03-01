سكاي نيوز: عشرات المهاجرين غير الشرعيين يدخلون اليونان

أفادت وكالة ​سكاي نيوز​ عن تمكن عشرات ​المهاجرين​ غير الشرعيين من اجتياز الحدود التركية ودخول الأراضي ​اليونان​ية بعد ​اشتباكات​ عنيفة مع حرس الحدود اليوناني .

وتدور مواجهات عنيفة بين ​الشرطة اليونانية​ ومهاجرين قادمين من ​تركيا​، وقد عمل حرس الحدود في اليونان على ​إطلاق النار​ في الهواء وإلقاء قنابل ​الغاز​ المسيل للدموع باتجاه مئات المهاجرين الذين يحاولون اقتحام الحدود اليونانية قادمين من الجانب التركي .

هذا وأكدت ​المنظمة الدولية للهجرة​، أن موظفيها العاملين عند الحدود بين تركيا و اليونان رصدوا تجمع 13 ألف شخص على الأقل عند معبري بازاركول وإيبسالا الرسميين ونقاط عبور أخرى غير رسمية، بعد فتح ​أنقرة​ "أبواب ​أوروبا​" أمامهم.