صحة فرنسا: للحد من تبادل القبلات لدى التحية بهدف تجنب الإصابة بكورونا

طلب ​وزير الصحة​ الفرنسي أوليفييه فيرانا من المواطنين "الحد من تبادل القبلات لدى التحية والترحيب، بهدف تجنب الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد، والحظر يشمل القبلات التقليدية المزدوجة أو الثلاثية على الخد، والتي تسمى في ​فرنسا​ la bise".

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