الصحة البحرينية: تشخيص 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ البحرينية، في بيان، أنه "تم تشخيص 6 ​حالات​ جديدة مصابة بفيروس "كورونا" (كوفيد19)، وهي لثلاث مواطنات بحرينيات ومواطنين اثنين بحرينيين ومواطن سعودي، كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من ​إيران​ عبر ​مطار البحرين الدولي​، ليصل العدد إلى 47 حالة مصابة، وتم نقل الحالات الست ​الجديدة​ إلى إحدى المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، تحت إشراف طاقم طبي متخصص فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهم بالفيروس".

هذا ولفتت الوزارة الى أنها "تواصل جدولة الفحص لمعاينة 2292 من المواطنين، الذين عادوا من إيران خلال شهر شباط، قبل إعلان إيران تفشي الفيروس بمدنها".