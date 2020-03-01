رئيس الحكومة المغربية يدعو للتسلح بالمعلومات دفاعاً عن المغرب

علق رئيس ​الحكومة المغربية​، ​سعد الدين العثماني​، على أزمة بلاده مع الصحراء المغربية، معتبراً ان هناك "استهدافا لبلدنا، ووحدته الترابية، وسيادته، وسنكون في مقدمة من يدافعون عن الصحراء المغربية بكل وضوح"، داعياً الى "الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب بالمعلومات والتسلح بها"، مشيراً الى ان "حزبه ينأى بنفسه في كثير من الأوقات، التي يتعرض فيها للإشاعات والهجوم وتحريف الحقائق لأنه يراعي مصلحة الوطن، والسلوك السياسي للحزب لن يفهمه إلا من أخذ هذه القضية بعين الاعتبار".

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