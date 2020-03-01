متحف اللوفر فى باريس يغلق أبوابه بسبب المخاوف من فيروس كورونا

أعلن متحف اللوفر فى العاصمة الفرنسية باريس، إغلاق أبوابه أمام الزائرين بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لوسائل الإعلام، وكانت فرنسا قد حظرت جميع التجمعات العامة بالأماكن المغلقة لأكثر من خمسة آلاف شخص، بهدف منع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وأعلن وزير الصحة الفرنسى أوليفير فيران أن قرار إلغاء التجمعات الكبيرة فى المساحات المحدودة بعد اجتماعات حكومية خاصة عقدت أمس السبت.
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