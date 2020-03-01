متحف اللوفر فى باريس يغلق أبوابه بسبب المخاوف من فيروس كورونا

أعلن ​متحف اللوفر​ فى العاصمة الفرنسية ​باريس​، إغلاق أبوابه أمام الزائرين بسبب المخاوف من انتشار ​فيروس كورونا​، وذلك وفق خبر عاجل لوسائل الإعلام، وكانت ​فرنسا​ قد حظرت جميع التجمعات العامة بالأماكن المغلقة لأكثر من خمسة آلاف شخص، بهدف منع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأعلن ​وزير الصحة​ الفرنسى أوليفير فيران أن قرار إلغاء التجمعات الكبيرة فى المساحات المحدودة بعد اجتماعات حكومية خاصة عقدت أمس السبت.