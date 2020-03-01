أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة المصرية​ خالد مجاهد، إن "ما تردد عن تحويل حالتين مشتبه في إصابتهما ب​فيروس كورونا​ المستجد إلى ​مستشفى​ النجيلة بمطروح "غير صحيح"، والوضع مستقر في مصر حتى الآن، ولا توجد أي ​حالات​ مصابة بالفيروس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة المصرية: الوضع مستقر بمصر ولا توجد أي حالات مصابة بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.