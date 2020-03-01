أعلن نائب الرئيس الأميركي ​مايك بينس​، بأن ​الولايات المتحدة الأميركية​ ستجري اختبارات سريرية على لقاح لعلاج ​فيروس كورونا​ خلال 6 أسابيع . يأتي ذلك بعد أن أعلنت سلطات ​الولايات المتحدة الأميركية​ "تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" في ولاية ​واشنطن​ غربي البلاد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات أميركا ستجري اختبارات سريرية على لقاح لعلاج كورونا خلال 6 أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.