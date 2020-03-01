سبوتنيك: النيابة التركية لم تجد أي مؤشرات على أعمال إجرامية بأنشطة صحفي سبوتنيك

أفادت وكالة "​سبوتنيك​" انه "جاء في بروتوكول الاستجواب الصادر عن ​النيابة العامة​ التركية، أن النيابة لم تجد أي مؤشرات على أعمال إجرامية في أنشطة ثلاثة من صحفيي "سبوتنيك ​تركيا​".

هذا وأطلقت ​السلطات التركية​ في وقت سابق سراح ثلاثة من صحفيي وكالة "سبوتنيك" المحتجزين.