أفادت وكالة "سبوتنيك" انه "جاء في بروتوكول الاستجواب الصادر عن النيابة العامة التركية، أن النيابة لم تجد أي مؤشرات على أعمال إجرامية في أنشطة ثلاثة من صحفيي "سبوتنيك تركيا".
هذا وأطلقت السلطات التركية في وقت سابق سراح ثلاثة من صحفيي وكالة "سبوتنيك" المحتجزين.
كانت هذه تفاصيل خبر سبوتنيك: النيابة التركية لم تجد أي مؤشرات على أعمال إجرامية بأنشطة صحفي سبوتنيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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