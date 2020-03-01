أكد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه انه يتشدد بحق المخالفين، ويتابع يومياً الشكاوى التي ترد من المستهلكين لأن اولويته هي حمايتهم.
وآسف نعمه على جشع بعض التجار وتكرارهم للمخالفات بالرغم من تسطير محاضر ضبط بحقهم، وذلك تحقيقاً لأرباح اضافية على حساب المستهلك المنهك من الأزمة الاقتصادية. كما اكد أنه يتواصل مع القضاء باستمرار للتعاون على تسريع البت في محاضر الضبط.
وأعلن أنه "من اليوم وصاعداً لن نكتفي بتسطير محاضر ضبط بل سنعمد على نشر اسماء الشركات التجارية التي تكرر المخالفات وتحقق ارباح غير مشروعة، وسنطلب من المواطنين مقاطعتها".
كانت هذه تفاصيل خبر نعمه: سنعمد لنشر أسماء الشركات التي تكرر المخالفات وسنطلب من المواطنين مقاطعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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