المرصد السوري: تركيا تستهدف مقر قيادة للقوات الروسية بريف منبج الغربي

رصد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ قصف صاروخي تنفذه ​القوات التركية​ على مناطق في العريمة والخالدية والكاوكلي واليالني وجب الحمرا الخاضعة لسيطرة مجلس منبج العسكري و​الجيش السوري​ بريف منبج الغربي.

ووفقا لمصارد المرصد، فإن القصف على العريمة استهدف مبنى قيادة ​القوات الروسية​ ومقر لقوى الأمن الداخلي، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، كما نزح عشرات المدنيين من مناطقهم على خلفية القصف.

كما رصد المرصد قصفاً صاروخياً عنيفاً تنفذه القوات التركية المتمركزة في قاعدة الشيخ ناصر على مناطق متفرقة من بلدة العريمة الواقعة غرب ​مدينة منبج​ شمال شرق حلب، الأمر الذي أدى لسقوط ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين، بالإضافة لمقتل 4 عناصر في قوات الجيش السوري والمسلحين الموالين لها بالإضافة لإصابة 5 منهم على الأقل بجراح متفاوتة، وسط نزوح لعشرات المدنيين من منازلهم على خلفية التصعيد التركي، إذ لا يزال القصف متواصل بكثافة.