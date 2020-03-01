تشيكيا تعلن اول ثلاث اصابات بكورونا المستجد

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اعلنت جمهورية تشيكيا الاحد تسجيل اول ثلاث اصابات بفيروس كورونا المستجد لدى اشخاص زاروا شمال ايطاليا في الاونة الاخيرة.

وصرح وزير الصحة ادم فويتيش للصحافيين "سجلنا اول ثلاث اصابات بفيروس كوفيد 19".

واحد المرضى مولود العام 1952 وشارك في مؤتمر في اوديني في شمال ايطاليا، اضافة الى اميركية مولودة العام 1999 تلقت دروسها في ميلانو. واوضح الوزير انهما نقلا الى المستشفى في براغ.

والمصاب الثالث رجل من مواليد 1976 كان يمارس رياضة التزلج في منطقة فينيتو الايطالية. ونقل ايضا الى المستشفى.

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