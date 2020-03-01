اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر



بروكسل: يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل لمناقشة تداعيات التطورات الأخيرة المرتبطة بالنزاع السوري والتي دفعت الاف اللاجئين للتوجّه إلى الحدود بين تركيا واليونان. وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان أن القتال في محيط محافظة إدلب السورية "يشكّل تهديدا جديا للسلم والأمن الدوليين" وله تداعيات إنسانية خطيرة على المنطقة وخارجها. واضاف "لذلك أدعو إلى اجتماع طارىء لمجلس الشؤون الخارجية الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الاوروبيين الاسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.