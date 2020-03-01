شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنفى وجود إصابات بفيروس كورونا وتحذر من الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى بيان أصدرته اليوم حدوث أية إصابات بفيروس كورونا بين طلاب الجامعة .

وأشارت الجامعة فى بيانها، إلى أنه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن استقبال مستشفى سعاد كفافى الجامعى التابع لكلية الطب البشرى بالجامعة أية حالات مصابة بهذا الفيروس القاتل .

وقال الدكتور محمد صفوت، مدير عام مستشفى سعاد كفافى، إن إدارة المستشفى تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة سواء من حيث توفير الاجهزة والمعدات الطبية اللازمة أو القيام بنشر الثقافة الصحية بين طلاب الجامعة وتوعيتهم بطرق الوقاية من الاصابة بهذا الفيروس، مشيرًا إلى أن الوقاية خير من العلاج خاصة فى ظل وجود فيروس على هذا النحو من الخطورة ينتشر فى العالم مما يجعل تلك الاحتياطات التى اتخذتها المستشفى لمواجهة هذا الفيروس تحمل اهمية خاصة وتعد بحق نموذجًا فريدًا يحتذى به فى مجال التصدى لتلك الفيروسات.

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وناشد الدكتور محمد صفوت جميع المترددين على مستشفى سعاد كفافى الجامعى بضرورة توخى الحذر فى التعامل مع السوشيال ميديا وعدم الالتفات إلى تلك الشائعات المغرضة التى تستهدف فى المقام الأول خلق حالة من البلبلة ونشر الذعر بين المرضى المترددين على المستشفى.