شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وحيد يكتشف رواد الأعمال بجامعة الإسكندرية تحت شعار "مستقبلك فى إيدك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُنظم جامعة الإسكندرية ورشة عمل نوعية، الأربعاء، تستضيف فيها رائد الأعمال الشاب محمد وحيد، مؤسس أول سوق إلكترونية مصرية، للحوار مع الطلاب عن الاقتصاد الرقمى، والفرص الاستثمارية والعملية المتاحة من خلال التقنيات المبتكرة، إضافة إلى اكتشاف رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة، والأخذ بيدهم لوضعهم على الطريق الصحيح فى هذا العالم الملىء بالإمكانات والفرص.

وقالت مصادر بجامعة الإسكندرية، إن الندوة تُنظمها كلية التجارة تحت رعاية الأستاذ الدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة، بمشاركة نحو 2000 من طلاب الكليات العملية والنظرية، والمشاركين فى الفعاليات النوعية والأنشطة ذات الطابع الإنتاجى داخل الجامعة.

وأضافت المصادر، أن الندوة أقرب إلى ورشة عمل وتدريب للطلاب، من خلال واحد من رواد الأعمال الناجحين فى عالم الاقتصاد الرقمى والأفكار المبتكرة، بغرض شرح تحديات سوق العمل التقليدية، والفرص والإمكانات المُتاحة لتجاوز تلك الصعوبات من خلال البيئة الرقمية، وأهم المسارات والأنشطة التى يُمكن للشباب التحرك باتجاهها لتطوير قدراتهم وابتكار خطط عملية لخلق وظائف غير تقليدية وتوليد مصادر دخل مرتفعة، سواء عبر نقل علاقات العمل والتجارة التقليدية إلى الفضاء الرقمى، أو اقتحام عالم الفرص ومجالات العمل المستحدثة فى ضوء طبيعة الاقتصاد الجديد واحتياجات الأسواق العصرية.

وفى سياق متصل، قال رائد الأعمال محمد وحيد، مؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية "أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية"، إن استجابته لدعوة جامعة الإسكندرية بالمشاركة فى تلك الندوة المهمة، تأتى فى إطار إيمانه بمسؤوليته الاجتماعية والتنموية تجاه الشباب، وتتكامل مع جهوده المتواصلة ومشروعاته العملية لدعم ريادة الأعمال وفتح أبواب جديدة للعمل والدخل، من خلال منصة جودة وغيرها من العلامات التجارية التى تُخططها شركة كتاليست وتتأهب لإطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "وحيد" أن برنامج الندوة يتضمن شرحا تفصيليا وافيا لتركيبة الاقتصاد الرقمى، ومنظومة التجارة الإلكترونية وفرص نموها محليا وإقليميا، والآليات المُتاحة أمام الشباب لدخول المجال، فضلا عن استعراض الفرص الواسعة فى وعالم الخدمات المبتكرة والعمل المستقل، سواء من خلال المنصات العالمية الشهيرة، أو عبر المسارات والبرامج الشبيهة محليا، وباكورتها ما تُخطط "كتاليست" لإطلاقه قريبا، لافتا إلى أنه سيفتح نقاشا شاملا مع الطلاب للإجابة عن أسئلتهم، واكتشاف الأفكار الرائدة والمبتكرة لديهم، وتحفيزهم على خوض تجارب متطورة فى العمل غير التقليدى على صعيد اقتصادى التجارة والخدمات، بما يعزز قدرتهم على توظيف خبراتهم ومهاراتهم العملية وفوائض أوقاتهم، ويُخرجهم من دوامة البحث عن وظيفة وفق علاقات العمل التقليدية محدودة الدخل، إضافة إلى آليات توظيف منصات التجارة المحلية والعالمية، ومواقع العمل المُستقل، للانطلاق فى عالم ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والاستثمار الصغير.

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" إن كتاليست تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغية تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.

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