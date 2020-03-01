شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يصطحب نظيره النمساوى فى جولة داخل أروقة البرلمان ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس البرلمان النمساوي والوفد المرافق إلى جمهورية مصر العربية، اصطحب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب نظيره النمساوي فولفجانج سوبوتكا والوفد المرافق له في جولة داخل أروقة مجلس النواب.

وشملت الجولة زيارة إلى متحف المجلس وقاعة الجلسات العامة للمجلس، حيث استمع الضيف والوفد المرافق له لشرح وافٍ حول تاريخ الحياه النيابية العريقة في مصر، ثم عقب ذلك.

وأقام الدكتور على عبدالعال مأدبة غداء على شرف الضيف الكريم والوفد المرافق له تكريماً له.

وفي ختام الزيارة، قام الدكتور على بتوديع الضيف النمساوى حيث من المنتظر أن يلتقى رئيس البرلمان النمساوى برئيس الجمهورية صباح الغد الاثنين.

كان الدكتور على عبد العال، أعرب عن سعادته وتقديره لتلك الزيارة ووصف العلاقات المصرية النمساوية بأنها راسخة وممتدة ومتميزة، مشيراً للزيارة التى قام بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي النمسا للمشاركة فى المنتدى الأوروبي الإفريقى ولقاؤه مع المستشار النمساوى على هامش تلك المشاركة. وأكد عبدالعال، حسب البيان الصحفي الصادر منذ قليل، جهود الدولة المصرية فى مكافحة ظاهرة الإرهاب، مشيراً إلى أن مصر بذلت جهوداً دؤوبة لمكافحة الإرهاب وضبط الحدود، خاصة فى ظل تردى الأوضاع الإقليمية، منتقداً الدور التركى فى نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا وما يمثله ذلك من تهديد للأمن الإقليمى وأمن أوروبا. وشدد عبدالعال على أن مصر تتعامل مع حقوق الانسان من منظور شامل حيث تهتم بالحقوق الاجتماعية من تطوير التعليم ومشروع التأمين الصحى الشامل وبناء مساكن للفئات المٌهمشة كما تعمل الدولة المصرية على القضاء على الخطاب التحريضى وتتبنى خطاباً يقوم على التسامح والاعتدال. Advertisements























































