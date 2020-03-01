شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب لنظيره النمساوى: مصر تساهم فى أمن أوروبا..ولم نبتز أحد بملف اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الأحد، الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب نظيرة النمساوي فولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان بدولة النمسا، والوفد المرافق بمقر مجلس النواب المصرى.

من جانبه أعرب الدكتور على عبد العال عن سعادته وتقديره لتلك الزيارة ووصف العلاقات المصرية النمساوية بأنها راسخة وممتدة ومتميزة، مشيراً للزيارة التى قام بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي النمسا للمشاركة فى المنتدى الأوروبي الإفريقى ولقاؤه مع المستشار النمساوى على هامش تلك المشاركة.

وأكد عبدالعال، حسب البيان الصحفي الصادر منذ قليل، جهود الدولة المصرية فى مكافحة ظاهرة الإرهاب، مشيراً إلى أن مصر بذلت جهوداً دؤوبة لمكافحة الإرهاب وضبط الحدود، خاصة فى ظل تردى الأوضاع الإقليمية، منتقداً الدور التركى فى نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا وما يمثله ذلك من تهديد للأمن الإقليمى وأمن أوروبا.

وشدد عبدالعال على أن مصر تتعامل مع حقوق الانسان من منظور شامل حيث تهتم بالحقوق الاجتماعية من تطوير التعليم ومشروع التأمين الصحى الشامل وبناء مساكن للفئات المٌهمشة كما تعمل الدولة المصرية على القضاء على الخطاب التحريضى وتتبنى خطاباً يقوم على التسامح والاعتدال.

كما تطرق رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية مستعرضاً جهود الدولة المصرية في مكافحة تلك الظاهرة حيث أقر مجلس النواب قانوناً لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مضيفاً أن مصر تستضيف 5 مليون لاجئ يتمتعوا بكافة حقوق المواطنة، وأكد الدكتور على عبدالعال على أن مصر تساهم فى أمن أوروبا مؤكداً أن الدولة المصرية لا تبتز أوروبا بملف اللاجئين مثلما فعلت دول أخرى.

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وأشار عبد العال، إلى دور مجلس النواب فى إقرار العديد من التشريعات فى كافة المجالات السياسية والإقتصادية والاجتماعية مستعرضاً ما حققته الدولة المصرية من طفرات فى مجال البنية التحتية في الطرق وتطوير الموانئ لتكون بمثابة عوامل جذب للإستثمار.

وشهد اللقاء تقديم الدكتور على عبدالعال لمحة عن دور مجلس النواب وتشكيله، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية النمساوية .

من جانبه، أعرب فولفجانج سوبوتكا رئيس برلمان النمسا عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التى لقيها ووفده المرافق، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تمثل انعكاس لمشاعر الصداقة بين البلدين،

وأشار رئيس برلمان النمسا إلى تنامي العلاقات المصرية النمساوية، مضيفاً بأن النمسا وأوروبا ينظران إلى مصر كشريك مهم يتمتع بالاستقرار، واصفاً مصر بأنها بوابة إفريقيا، كما أبدى رئيس برلمان النمسا تقديره للجهود التى تقوم بها الدولة المصرية لحفظ الأمن والاستقرار فى المنطقة مشيداً بالوضع الاقتصادي في ضوء ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتراجع معدلات البطالة.

ونوه رئيس برلمان النمسا إلى أن التحديات التى تواجهها الدولة المصرية ومشيداً بالجهود التى تبذلها مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.