قطع الكهرباء عن قرى درب الأربعين والمكس في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن رئيس مركز باريس في محافظة الوادي الجديد غدًا الإثنين موعدًا لقطع الكهرباء عن مناطق درب الأربعين وقرى المكس، ولمدة 6 ساعات.

وأوضح كمال أن المناطق التي سيجرى قطع الكهرباء عنها تشمل قرى درب الأربعين المرحلة الأولى، وقرى المرحلة الثانية، وقرى المكس جنوبي المركز، مضيفًا أنه سيجري قطع التيار من 8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، للقيام بأعمال الصيانة ونقل لوحة توزيع مركز باريس.

وأشار كمال إلى فصل التيار الكهربي عن تلك المناطق وذلك لنقل لوحة التوزيع الكهربي للمركز ولصيانة أكشاك الكهرباء والوصلات واللوحات والكابلات المغذية لهذه المناطق، استعدادًا لزيادة الأحمال المتوقعة في فصل الصيف.​