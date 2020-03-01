سوريا: القوات التركية أسقطت طائرتين في إدلب

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ)

أقرت سوريا، اليوم الأحد، بأن القوات التركية أسقطت طائرتين تابعتين لها، في منطقة إدلب شمال غربي سورية.

ووفقًا لوكالة أنباء الحكومية السورية (سانا) فإن طياري الطائرتين تمكنا من الهبوط بالمظلات.

من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الطائرتين من طراز سوخوي 24 وتم استهدافهما بصواريخ يرجح أنها "جو – جو" تمت من قبل طائرات تركية طراز "إف-16".

وأشار إلى أن الطائرتين سقطتا ضمن مناطق نفوذ قوات النظام في ريف معرة النعمان وجبل الزاوية.

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من جهة أخرى، أكد قائد عسكري في ما تسمى بالجبهة الوطنية للتحرير، الموالية لأنقرة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "طائرات تركية مسيرة استهدفت مطار النيرب العسكري شرق مدينة حلب واخرجته عن الخدمة بشكل كامل ودمرت مدرجين واستهدفت طائرات داخل المطار ومقتل وجرح عناصر حراس المطار".

كان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أعلن في وقت سابق اليوم أن تركيا بدأت نهاية الأسبوع الماضي عملية عسكرية في إدلب، وذلك بعد الهجوم الذي تعرضت له قواتها في المنطقة الخميس الماضي.

وكانت تركيا أمهلت النظام السوري حتى نهاية فبراير، للانسحاب خلف نقاط المراقبة التي تقيمها بإدلب، وهددت بأن الجيش التركي سيضطر بعد انقضاء المهلة لإجبار قوات النظام على ذلك.

وقال آكار، إن العملية تمكنت حتى الآن من "تحييد ألفين و212 عنصرًا تابعًا للجيش السوري، وتدمير طائرة مسيرة، و8 مروحيات، و103 دبابات، و72 مدفعية وراجمة صواريخ، و3 أنظمة دفاع جوي".