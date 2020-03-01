محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم: "فيه ملايين بتنصرف في الإعلام لتغيير دفة القضية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في مقطع فيديو بثته عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، قالت المحامية رهاب بيطار، محامية أسرة محمد الموسى (قتيل فيلا نانسي عجرم)، إنها لم تكن تنوي الظهور في الإعلام، لتركيز كل طاقتها على القضية داخل أروقة المحاكم.

وتابعت: "لقينا إن فيه ملايين بتنصرف في الإعلام لتغيير دفة القضية، وتقرير الطب الشرعي كان واضح كتير، وخلال يومين ننهي إجراءات شهادة الوقاة ونجيب الجثمان، وفيه لجنة طبية سورية بانتظار الجثمان برئاسة الدكتور زاهر حجو".

وأوضحت "رهاب" أن هناك سيارة إسعاف سورية ستكون بانتظار الجثمان، ولا يوجد مشكلة بالنقل، وهذه الإجراءات ستنتهي خلال يومين.

وأضاف: "إن شاء الله سننتصر، ولن نترك القضية وسنتابع للنهاية مهما تم ممارسة ضغوط أو إساءات على أسرة الدفاع عن الموسى".

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واعتذرت "رهاب" عن خطأ وقع فيه المحامي رامي هندي، حينما صرح لوسائل الإعلام أن هناك 30 طلقة استخرجت من جسد "الموسى".

وأكدت أن هناك خطأ في هذا التصريح، موضحة أن أسرة الدفاع لن تعلن عن عدد الطلقات المستخرجة، إلا بشكل رسمي.

يذكر أن فيلا نانسي عجرم، تعرضت يوم 5 يناير الماضي، للاقتحام من قِبل "سارق- قتيل"، وأطلق زوجها فادي الهاشم النار عليه، وتم توقيف الأخير قبل أن يُخلي القضاء اللبناني سبيله.