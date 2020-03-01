مصرع شخص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي طبيب مصرعه وأصيب شخصين آخرين، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي في مركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوصول بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود ضحايا.

انتقل رجال الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين انقلاب سيارة ملاكي، ووفاة المواطن "محمد.ح.ك" 65 عامًا - طبيب بالمعاش، وإصابة "نصرالدين.م" 45 عامًا، و"عرفات.ص.س"50 عامًا، جرى نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي والمتوفي إلى مشرحة المستشفى ذاته.

جرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرير المحضر اللازم.