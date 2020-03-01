عامل يذبح والده أثناء نومه بقنا.. ويعترف: "كتب البيت باسم مراته التانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن قنا بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن العام؛ القبض على عامل لاتهامه بقتل والده بسبب خلافات عائلية بمركز قوص.

تلقى مركز قوص اخطارا من المستشفى بوصول "م. ع"، عامل، 59 سنة، مقيم بدائرة المركز"جثه هامدة "، وزوجته ربة منزل 45 سنة مقيمة دائرة المركز "مصابة"؛ وبانتقال مفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا وبمناظرة الجثة تبين إصابته بـ 10 طعنات بالوجه والرقبة وبمناقشة زوجته قررت إنها الزوجة الثانية للمجني عليه.

وأضافت أنه أثناء نومها صحبة زوجها " المجني عليه " فوجئت بقيام احد الأشخاص بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته التي أودت بحياته؛ وحال استغاثتها قاما بالتعدي عليها بذات السلاح محدثا إصابتها وفر هارباً؛ وأضافت بسابقة وجود خلافات بين زوجها المجني عليه وزوجته الأولي وأبنائه .

Advertisements

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا أسفرت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه من زوجته الأولى ،عامل، 32 سنة، مقيم دائرة مركز قوص؛ وعقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه.

وبمواجهته المتهم أعترف بارتكابه الواقعة وأضاف انه عقب علمه بقيام والده " المجني عليه " بتحرير عقد بيع للمنزل لزوجته الثانية فقام بشراء سلاح أبيض "سكين" وتوجه إلى المنزل الذي يقيم به والده وسدد عدة طعنات بذات السلاح لوالده المجني عليه ولم يتركه إلا بعد أن تأكد من وفاته وعندما استغاثت زوجته الثانية قام بالتعدي عليها محدثا إصابتها قاصدا قتلها خشية من افتضاح أمرة وقيامه بالتخلص من السلاح المستخدم بأحد المصارف بالقرية .

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.