كورونا يغزو العالم.. التشيك تسجل أول 3 حالات إصابة بالفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - براج - (د ب أ)

أعلن وزير الصحة التشيكي دام فويتيتش، في التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، ظهور أول ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح الوزير أن الإصابة بهذا المرض لم تأخذ مسارًا خطيرًا مع أي من هؤلاء المرضى الثلاثة، مضيفا أن المرضى هم تشيكيان كانا موجودين في إيطاليا وأمريكية كانت تدرس هناك.

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وتم وضع المرضى الثلاثة في الحجر الصحى في مستشفيين في العاصمة براغ ومدينة أستي ناد لابم القريبة من الحدود الألمانية.

وتم إرسال العينات التي جرى فحصها في المعمل الوطني في براغ، إلى برلين لإجراء فحص إضافي عليها.

وتفشى انتشار فيروس كورونا الجديد في أوروبا بقوة في الوقت الراهن ولاسيما في إيطاليا، ونصحت وزارة الخارجية التشيكية منذ أسبوع مواطنيها بعدم السفر إلى المناطق المتضررة بشدة من الوباء في شمال إيطاليا.