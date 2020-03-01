671 مواطنًا يخضعون لأعمال قافلة طبية في درب الأربعين بالوادي الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الصحة والسكان في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن ختام فعاليات قافلة طبية مجانية استهدفت قرى درب الأربعين بمركز باريس.

وقال وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، إن مواطنًا بقرى درب الأربعين تلقوا الكشف وصرف العلاج المجاني على مدار يومي الجمعة والسبت، وذلك بدعم من جمعية مصطفى محمود الخيرية.

وأوضح وكيل الصحة أن القافلة قدمت خدماتها الطبية بالمجان، وشملت أعمالها الكشف الطبي على 254 مواطنًا، وصرف الدواء بالمجان لـ217 آخرين، مع تحويل 200 مواطن لاستكمال العلاج بمستشفى الخارجة العام.

وأضاف أن القافلة ضمت عدة تخصصات طبية، وتضمنت أعمال مسح طبي لجميع أبناء القرية، مع تقديم خدمات اجتماعية أخرى خلال الفعاليات، مشيرًا إلى أن قرى درب الأربعين ضمن القرى السبع التي تُنفذ بها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة". ​